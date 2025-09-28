الأحد   
   28 09 2025   
   5 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:47
    عاجل

    وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: نشدد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل جراء دهسه من مركبة عسكرية إسرائيلية في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية

      تعرض للمرة الأولى… آثار ومقتنيات للسيد حسن نصر الله

      العدو الإسرائيلي يعتدي على مربع دغمش في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

