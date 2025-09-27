الشيخ قاسم: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق الاولويات الاربعة جنبا الى جنب وهي ايقاف العدوان وانسحاب “اسرائيل” واطلاق سراح الاسرى واطلاق عجلة الاعمار