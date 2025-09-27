الشيخ قاسم: المشكلة مع “اسرائيل” هي انها لن تسمح باستقرار لبنان ونحن نرفض اي مشروع يصب بمصلحة “اسرائيل” ولو ألقي عليه اللبوس الوطني واصبح واضحا لبنان نفذ ما عليه من القرار 1701 فلتنفذ “اسرائيل”