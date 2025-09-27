السبت
27 09 2025
4 ربيع الثاني 1447
بيروت 18:37
Ar
En
Fr
Es
السبت
4 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:07
صلاة الصبح
05:15
الشروق
06:29
الظهر
12:29
العصر
15:54
المغرب
18:47
العشاء
19:38
منتصف الليل
23:52
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
عاجل
الشيخ قاسم: نزع السلاح يعني نزع القوة تلبية لمطلب “اسرائيل” ولتحقيق اهدافها
27-09-2025 18:31 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الشيخ قاسم: اليوم ما زال لدينا نقاط في اتفاق الطائف يجب العمل على تنفيذها كفى تأخيراً لتنفيذ إصلاحات الطائف طيلة 35 سنة
18:37
الشيخ قاسم: المطلوب أولاً أن نحقق التحرير بكافة الإجراءات، بما فيها الاستعانة بالمقاومة، فضلاً عن الدور الأساس الذي يقوم به الجيش اللبناني
18:37
الشيخ قاسم: ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي
18:36