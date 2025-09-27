السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:37
    عاجل

    الشيخ نعيم قاسم: رؤيتنا كحزب الله تتلخص بسبع نقاط، نحن نعتبر الخطر الاسرائيلي الاميركي على لبنان هو خطر وجودي على المقاومة وعلى لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: اليوم ما زال لدينا نقاط في اتفاق الطائف يجب العمل على تنفيذها كفى تأخيراً لتنفيذ إصلاحات الطائف طيلة 35 سنة

      الشيخ قاسم: المطلوب أولاً أن نحقق التحرير بكافة الإجراءات، بما فيها الاستعانة بالمقاومة، فضلاً عن الدور الأساس الذي يقوم به الجيش اللبناني

      الشيخ قاسم: ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي

