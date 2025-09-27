السبت   
    الشيخ قاسم:منذ البداية كانت الصورة واضحة بالنسبة إلينا، لكن بعد كلام براك صارت أوضح بكثير، وأيضاً نستطيع أن نضعها برسم المشككين بالأهداف الأميركية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: المطلوب أولاً أن نحقق التحرير بكافة الإجراءات، بما فيها الاستعانة بالمقاومة، فضلاً عن الدور الأساس الذي يقوم به الجيش اللبناني

      الشيخ قاسم: ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي

      الشيخ قاسم: يجب ألا نخضع للتهديد بالحرمان من المساعدات بل نواجه هذا التهديد بالاعتماد على إمكاناتنا ومواجهة الفساد في الداخل، لنفسح المجال أمام انتظام المؤسسات ولتوجيه القدرات إلى الداخل

