    الشيخ قاسم:أميركا تريد أن تنهي لبنان وتجعله ملحقاً بالكيان الإسرائيلي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: المطلوب أولاً أن نحقق التحرير بكافة الإجراءات، بما فيها الاستعانة بالمقاومة، فضلاً عن الدور الأساس الذي يقوم به الجيش اللبناني

      الشيخ قاسم: ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي

      الشيخ قاسم: يجب ألا نخضع للتهديد بالحرمان من المساعدات بل نواجه هذا التهديد بالاعتماد على إمكاناتنا ومواجهة الفساد في الداخل، لنفسح المجال أمام انتظام المؤسسات ولتوجيه القدرات إلى الداخل

