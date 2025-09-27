السبت   
    الشيخ قاسم:الأميركي يقول إنه يريد أن ينزع قوة الحزب يعني قوة لبنان، و”إسرائيل” لن تنسحب، ويقول نتنياهو يريد “إسرائيل الكبرى” ويريدون تسليح الجيش فقط لمقاتلة حزب الله

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: ندعو إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي دعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي

      الشيخ قاسم: يجب ألا نخضع للتهديد بالحرمان من المساعدات بل نواجه هذا التهديد بالاعتماد على إمكاناتنا ومواجهة الفساد في الداخل، لنفسح المجال أمام انتظام المؤسسات ولتوجيه القدرات إلى الداخل

      الشيخ قاسم: يجب ألا نخضع للتهديدات بالعدوان بل نواجهها بالدفاع لا بالاستسلام

