الشيخ قاسم:الأميركي يقول إنه يريد أن ينزع قوة الحزب يعني قوة لبنان، و”إسرائيل” لن تنسحب، ويقول نتنياهو يريد “إسرائيل الكبرى” ويريدون تسليح الجيش فقط لمقاتلة حزب الله