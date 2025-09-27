ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 252 شهيدا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الداية الذي يعمل صحفياً في المركز الفلسطيني للإعلام