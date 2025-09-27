السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:59
    لاريجاني: حزب الله والسيد نصر الله سيبقيان خالدين في قلوب المسلمين ولبنان صغير جغرافياً لكنه دولة قوية في مواجهة “إسرائيل”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس مجلس الوزراء العراقي استقبل السفير اللبناني لدى العراق : حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية

      بزشكيان في لقائه مع عبداللطيف رشيد: “إسرائيل” العقبة الرئيسية أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة

      مراسل المنار: استهداف محيط راعي ماشية بقنبلة صوتية القتها محلقة معادية اثناء رعيه القطيع في مزرعة المجيدية في القطاع الشرقي

