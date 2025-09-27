السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    لاريجاني: جميع الدول قد تكون عرضة للعدوان الصهيوني وما حصل في قطر يؤكد صدق هذه المقولة لذا تبحث دول المنطقة عن آلياتٍ للتعاون في ما بينها وهذا نهج صحيح ندعمه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس العراقي: الحل في المنطقة يبدأ بوقف الأعمال العدائية

      الرئيس العراقي: الحل في المنطقة يبدأ بوقف الأعمال العدائية

      لجان المقاومة في فلسطين: سيبقى القائد الملهم الشهيد حسن نصر الله حاضراً في قلوب كل الأحرار

      لجان المقاومة في فلسطين: سيبقى القائد الملهم الشهيد حسن نصر الله حاضراً في قلوب كل الأحرار

      لجان المقاومة بفلسطين:القائد الكبير الشهيد السيد نصر الله رحل جسداً وبقي روحاً بقلوب الأحرار والمقاومين والشرفاء

      لجان المقاومة بفلسطين:القائد الكبير الشهيد السيد نصر الله رحل جسداً وبقي روحاً بقلوب الأحرار والمقاومين والشرفاء