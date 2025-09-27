السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 03:09
    الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إدارة ترامب لم تظهر جدية في المحادثات النووية بما في ذلك المفاوضات التي سبقت الهجوم الاسرائيلي على إيران

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة الأنباء الإماراتية: وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ويشدد على “الحاجة الملحة” لإنهاء الحرب في غزة

      النمسا | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استأنفنا عمليات التفتيش لبعض المواقع في إيران هذا الأسبوع

      ترامب: الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة

