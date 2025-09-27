السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:37
    النخالة: الشعب الفلسطيني الذي يرفع راية المقاومة منذ مائة عام لن تؤثر عليه التهديدات والأكاذيب وسيبقى وفياً لتاريخه ولشهدائه ولن يستسلم للقتلة المجرمين ولن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التضحيات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إن بي سي الأمريكية عن مسؤولين: الجيش الأميركي يجهز خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل فنزويلا وقد يبدأها في غضون أسابيع

      قوات الاحتلال تقتحم شارع الهباش بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية

      وسائل اعلام سورية: قوة للعدو الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشرقي بأربع سيارات عسكرية ودخلت بلدتي أم باطنة وجبا بالتزامن مع تحرك قوةٍ أخرى في بريقة وبئر عجم وتفتيش أحد المنازل

