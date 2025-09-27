النخالة: الشعب الفلسطيني الذي يرفع راية المقاومة منذ مائة عام لن تؤثر عليه التهديدات والأكاذيب وسيبقى وفياً لتاريخه ولشهدائه ولن يستسلم للقتلة المجرمين ولن يتنازل عن حقوقه مهما كانت التضحيات