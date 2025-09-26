الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:32
    عاجل

    مسيّرات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة ومحيطها بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الأمن الدولي رفض مشروع قرار تمديد العمل بالقرار 2231 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني لمدة ستة أشهر

      مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لا يحظى بالأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن

      مندوب الصين بمجلس الأمن: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران هو سبب التحديات التي نراها اليوم

