الجمعة
26 09 2025
3 ربيع الثاني 1447
بيروت 22:32
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الجمعة
3 ربيع الثاني 1447
الإمساك
05:06
صلاة الصبح
05:15
الشروق
06:28
الظهر
12:30
العصر
15:55
المغرب
18:48
العشاء
19:39
منتصف الليل
23:52
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
مسيّرات الاحتلال تطلق الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة ومحيطها بمدينة غزة
26-09-2025 21:42 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مجلس الأمن الدولي رفض مشروع قرار تمديد العمل بالقرار 2231 الخاص بالبرنامج النووي الإيراني لمدة ستة أشهر
22:31
مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لا يحظى بالأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن
22:29
مندوب الصين بمجلس الأمن: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران هو سبب التحديات التي نراها اليوم
22:16