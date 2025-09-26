الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:26
    القناة 13 العبرية: عندما يغادر الدبلوماسيون الأجانب القاعة واحدًا تلو الآخر عند بدء خطاب نتنياهو فإنهم لا يبصقون في وجه نتنياهو فقط بل في وجه إسرائيل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يمثل مجدداً أمام القضاء

      فصائل المقاومة الفلسطينية: خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يكشف عزلة الكيان الدولية

      مستشفيات غزة: 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال اليوم بينهم 30 في مدينة غزة

