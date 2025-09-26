الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: تم الاتفاق مع روسيا على بناء محطات طاقة نووية أكبر من بوشهر بسعة 1200 ميغاواط

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      23 وفاة بسبب المجاعة في الفاشر والجيش يقصف مواقع الدعم السريع

      23 وفاة بسبب المجاعة في الفاشر والجيش يقصف مواقع الدعم السريع

      اليونان تضمن الإبحار الآمن لأسطول غزة وإسبانيا تحذر من استهدافه

      اليونان تضمن الإبحار الآمن لأسطول غزة وإسبانيا تحذر من استهدافه

      مشاهدُ تعرض للمرة الأولى وصور ورسائل… “السيد” في حلقة خاصة مساء غد على قناة المنار

      مشاهدُ تعرض للمرة الأولى وصور ورسائل… “السيد” في حلقة خاصة مساء غد على قناة المنار