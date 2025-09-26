الجمعة   
    عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيل “آلية الزناد” بل ستُستبعَد من المسارات الدبلوماسية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المانيا: زعيمة حزب “اليسار” تدعو لمظاهرة دعم لغزة

      ترامب: لن أسمح لـ”إسرائيل” بضم الضفة الغربية

      وزارة الصحة في غزة: وصل إلى مستشفيات القطاع 83 شهيدا و216 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

