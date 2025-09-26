الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 07:04
ArEnFrEs

    عاجل

    طيران الاحتلال يشن غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ريا نوفستي: حريق في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط بمقاطعة كراسنودار كراي جنوبي روسيا إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة

      وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية

      الهلال الأحمر في غزة: نواجه عراقيل كثيرة من سلطات الاحتلال للوصول إلى المصابين والمفقودين تحت الأنقاض

