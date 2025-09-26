الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 05:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال يشن غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة

      طيران الاحتلال يشن غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة

      ريا نوفستي: حريق في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط بمقاطعة كراسنودار كراي جنوبي روسيا إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة

      ريا نوفستي: حريق في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط بمقاطعة كراسنودار كراي جنوبي روسيا إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة

      الهلال الأحمر في غزة: نواجه عراقيل كثيرة من سلطات الاحتلال للوصول إلى المصابين والمفقودين تحت الأنقاض

      الهلال الأحمر في غزة: نواجه عراقيل كثيرة من سلطات الاحتلال للوصول إلى المصابين والمفقودين تحت الأنقاض