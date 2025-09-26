القوات المسلحة اليمنية: قواتنا المسلحة سوف تستمر في تنفيذ المزيد من العمليات وبوتيرة متصاعدة دفاعا عن البلد وضمنَ التصدي للعدوان الإسرائيلي وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزة حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم