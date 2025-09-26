القوات المسلحة اليمنية: ندعو جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرحِ العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هُويتِها ما لم فإنها ستكون عرضةً للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية