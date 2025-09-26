القوات المسلحة اليمنية: تمكنت دفاعاتنا الجوية من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية وذلك بإطلاقِ عدد من الصواريخ أرضِ جو أثناء العدوان الإسرائيليِ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضها على المغادرة وإفشال جزء من الهجوم