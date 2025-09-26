الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 00:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    تفجير عبوة محليّة الصنع في قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوسِ أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوسِ أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد

      قصف مدفعي عنيف ومتكرر غرب مدينة غزة

      قصف مدفعي عنيف ومتكرر غرب مدينة غزة

      اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين و مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة

      اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين و مواجهات في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة