الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله: صحيح أن موجة الاعترافات الجديدة سوف لن يكون لها أي تأثير مباشر على أوضاع الفلسطينيين لكن العالم بات يدرك أن ‏سياسة التجاهل لهذه القضية لا ‏تجدي نفعاً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تجمّع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان وجبات غذائية وعينات تموينية في بيروت عن روح السيد نصر الله

      تجمّع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان وجبات غذائية وعينات تموينية في بيروت عن روح السيد نصر الله

      العلاقات العربية والدولية في حزب الله: هذه الخطوة تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية حية ويستحيل دفنها أو طي صفحتها

      العلاقات العربية والدولية في حزب الله: هذه الخطوة تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية حية ويستحيل دفنها أو طي صفحتها

      حزب الله رحّب بالاعترافات الدولية بفلسطين ودان اعتداءات الاحتلال على أسطول كسر الحصار عن غزة

      حزب الله رحّب بالاعترافات الدولية بفلسطين ودان اعتداءات الاحتلال على أسطول كسر الحصار عن غزة