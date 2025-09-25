الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:00
    وسائل “إعلام اسرائيلية” عن رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون: ترامب وعدني أنه إذا ضمّت “إسرائيل” الضفة الغربية فسيكون ذلك خطًا أحمر للولايات المتحدة ونهاية لاتفاقيات ابرهام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الاقتصاد أقفلت معملاً لصناعة” اللانشون” في تعنايل

      سرايا القدس تستهدف دورية للاحتلال في البيرة وتنعى شهيدي طمون

      مرشحة لرئاسة أيرلندا: الفلسطينيون وحدهم يحددون قيادتهم وحماس جزء من نسيجهم

