وسائل “إعلام اسرائيلية” عن رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون: ترامب وعدني أنه إذا ضمّت “إسرائيل” الضفة الغربية فسيكون ذلك خطًا أحمر للولايات المتحدة ونهاية لاتفاقيات ابرهام