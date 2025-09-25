الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 06:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: استشهاد شابين بعد حصارهما واشتباكهما من قبل قوات العدو الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ادارة أسطول الصمود العالمي: تقرر إبحار السفن في المياه الإقليمية اليونانية الليلة وحتى صباح اليوم

      ادارة أسطول الصمود العالمي: تقرر إبحار السفن في المياه الإقليمية اليونانية الليلة وحتى صباح اليوم

      إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة

      إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة

      لجان المقاومة في فلسطين: نتوجه بالتحية لإخواننا في يمن الجهاد والمقاومة الأنصار الحقيقين لشعبنا ومقاومته على استمرار في الدعم والإسناد

      لجان المقاومة في فلسطين: نتوجه بالتحية لإخواننا في يمن الجهاد والمقاومة الأنصار الحقيقين لشعبنا ومقاومته على استمرار في الدعم والإسناد