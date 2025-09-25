الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:36
    إعلام العدو: ارتفاع حصيلة انفجار المسيّرة في “إيلات” إلى 50 مصابًا 3 منهم بحالة خطرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة

      لجان المقاومة في فلسطين: نتوجه بالتحية لإخواننا في يمن الجهاد والمقاومة الأنصار الحقيقين لشعبنا ومقاومته على استمرار في الدعم والإسناد

      لجان المقاومة في فلسطين: عملية أم الرشراش تكشف هشاشة الدفاعات الجوية والمنظومة الصهيونية العسكرية والاستخباراتية بأكملها

