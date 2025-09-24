الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طيران العدو الإسرائيلي يعتدي على وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “كتائب القسام” تحذّر العدو: الخطر على أسراكم سيزداد مع توسيع العدوان على غزة

      “كتائب القسام” تحذّر العدو: الخطر على أسراكم سيزداد مع توسيع العدوان على غزة

      العدو الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا من بلدة عنبتا شرق طولكرم في الضفة المحتلة

      العدو الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا من بلدة عنبتا شرق طولكرم في الضفة المحتلة

      منظمة العفو الدولية تحث السلطات اللبنانية على التحرك سريعًا لضمان حقوق ضحايا العدوان الإسرائيلي

      منظمة العفو الدولية تحث السلطات اللبنانية على التحرك سريعًا لضمان حقوق ضحايا العدوان الإسرائيلي