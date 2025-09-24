القوات المسلحة اليمنية لأبناء غزة: مستمرون من اليمن العزيز معكم وإلى جانبكم بكل قدراتنا وإمكانياتنا ولن نتوقف بعون الله تعالى حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم