القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية أمس الثلاثاء بعدد من الطائرات المسيّرة على أهداف عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة