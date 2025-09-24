قتيل وجريحان بإطلاق نار استهدف مركزا لإدارة الهجرة الأميركية في دالاس

قتل شخص وأصيب اثنان بإطلاق نار استهدف مركز احتجاز يتبع لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) في مدينة دالاس، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وذكرت شرطة دالاس عبر منصة “إكس” بأن المشتبه به الذي أطلق النار على منشأة “آيس” من مبنى مجاور لقي حتفه.

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم بأن مطلق النار قتل نتيجة جرح تسبب به لنفسه بطلق ناري.

وقالت: “بينما لا نعرف الدافع بعد، نعرف أن +آيس+ (إدارة الهجرة والجمارك) تواجه عنفا غير مسبوق ضدّها.. على ذلك أن يتوقف”.

وذكرت قناة “فوكس4” أن المهاجم هو رجل أبيض كان على سطح مبنى وأطلق النار على نفسه عندما اقترب منه عناصر إنفاذ القانون.

وأفادت نائبة مدير “آيس” ماديسون شيهان شبكة “فوكس نيوز” بأن أيا من عناصر الإدارة لم يصب في الهجوم، وقالت: “شهدنا الكثير من العنف في منشآت آيس وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هجوما هذا العام في منشأة تابعة لآيس”.

من جانبه، أفاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس على “إكس” بأن “الهجمات المريضة على عناصر أجهزة إنفاذ القانون، وخصوصا آيس، يجب أن تتوقف. أصلي من أجل جميع الأشخاص الذين أصيبوا في هذا الهجوم ومن أجل عائلاتهم”.

و”آيس” هي وكالة حكومية تتولى مسؤولية تنفيذ تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرد ملايين المهاجرين غير المسجّلين من الولايات المتحدة.

المصدر: مواقع