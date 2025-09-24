الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    طيران العدو الإسرائيلي يقصف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فرنجية للمنار: حزب الله لم يخسر في المواجهة وما حدث هو نكسة وليس هزيمة

      فرنجية للمنار: حزب الله لم يخسر في المواجهة وما حدث هو نكسة وليس هزيمة

      رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في مقابلة خاصة مع المنار: لبنان ليس أرضا خصبة للعدو

      رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في مقابلة خاصة مع المنار: لبنان ليس أرضا خصبة للعدو

      كتائب القسام تحذر جيش الاحتلال: كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة ازداد الخطر على أسراكم

      كتائب القسام تحذر جيش الاحتلال: كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة ازداد الخطر على أسراكم