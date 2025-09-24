الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 07:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الرئيس الكولومبي : أدعو دول العالم وقبل كل شيء شعوبها، كجزء من الإنسانية إلى توحيد الجيوش والأسلحة يجب أن نحرر فلسطين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: ندعو إلى إدراج الهجمات على أسطول الصمود ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد قرار يعالج هذه الانتهاكات الجسيمة

      اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: ندعو إلى إدراج الهجمات على أسطول الصمود ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد قرار يعالج هذه الانتهاكات الجسيمة

      رويترز: مقتل 14 شخصاً وفقدان 124 آخرين جراء إعصار في تايوان

      رويترز: مقتل 14 شخصاً وفقدان 124 آخرين جراء إعصار في تايوان

      الدفاع المدني بغزة: انتشال 4 شهداء أثر استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع

      الدفاع المدني بغزة: انتشال 4 شهداء أثر استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع