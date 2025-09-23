الأربعاء   
    القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف على لبنان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تزال تملك القدرة على تطوير برنامجها النووي

      أسامة حمدان: هناك علاقة عميقة نشأت بين المقاومة في فلسطين ولا سيما حماس وبين المقاومة في لبنان وأعني حزب الله

      أسامة حمدان: نتنياهو واهم إن ظن أنه باحتلاله لقطاع غزة يُسجل انتصارا

