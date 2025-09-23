الثلاثاء   
   23 09 2025   
   30 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:34
    عاجل

    الإمام الخامنئي: في وضعنا الراهن لن تجد المحادثات مع أميركا نفعاً بكل تأكيد ولن تدفع أي ضرر عن البلاد بل ستترتب عليها الأضرار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      براك يقلب الطاولة: نظرة واشنطن الحقيقية إلى “أصدقائها” اللبنانيين

      حماس تردّ على تصريحات ترامب: الاحتلال هو المعرقل الوحيد لوقف إطلاق النار

      “روابط التعليم الرسمي”: سنفرض تحسين الأجور من خلال سلسلة من التحركات التصاعدية

