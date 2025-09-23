الثلاثاء
23 09 2025
30 ربيع الأول 1447
بيروت 18:14
الإمساك
05:04
صلاة الصبح
05:12
الشروق
06:26
الظهر
12:31
العصر
15:58
المغرب
18:52
العشاء
19:43
منتصف الليل
23:53
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
عاجل
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: عندما يقتل مدنيون بغزة هل القانون الإنساني هو الذي أخفق في حمايتهم
23-09-2025 16:44 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
“الدفاع المدني في مواجهة العدوان: شهادات بعد عام على العدوان”
18:11
الوزيران ناصر الدين ومرقص تفقدا الجريحة اماني شرارة زوجة وام شهداء العدوان
18:07
الرئيس البرازيلي: القيم التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تحت تهديد غير مسبوق والتدخلات أحادية الجانب أصبحت السمة الطاغية على السياسات الدولية
17:29