    مصدر في الإسعاف والطوارئ: مصابون في قصف إسرائيلي على فلسطينيين أثناء تعبئة مياه بحي الدرج في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      واشنطن ترفض دعوة مادورو للحوار

      القسام: استهدفنا أمس دبابة ميركافا صهيونية بقذيفتي الياسين 105 في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة

      الحكومة الإسبانية: المجلس الوزاري الإسباني صدق على قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة

