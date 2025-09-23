الثلاثاء   
    وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة وكل محاولات إنقاذ ما تبقى قد تفشل تحت وطأة التدمير الممنهج للمستشفيات والخدمات الصحية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الوزراء يُقر موازنة 2026: صفر عجز ولا ضرائب جديدة… ولكن!

      إسبانيا: حلّ الدولتين مستحيل عندما تكون إحداهما ضحية إبادة جماعية

      ترامب يحذر من “الباراسيتامول” … يسبب التوحد

