الثلاثاء   
   23 09 2025   
   30 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر في مستشفيات غزة: 22 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 18 في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الوزراء يُقر موازنة 2026: صفر عجز ولا ضرائب جديدة… ولكن!

      مجلس الوزراء يُقر موازنة 2026: صفر عجز ولا ضرائب جديدة… ولكن!

      وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة وكل محاولات إنقاذ ما تبقى قد تفشل تحت وطأة التدمير الممنهج للمستشفيات والخدمات الصحية

      وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة وكل محاولات إنقاذ ما تبقى قد تفشل تحت وطأة التدمير الممنهج للمستشفيات والخدمات الصحية

      إسبانيا: حلّ الدولتين مستحيل عندما تكون إحداهما ضحية إبادة جماعية

      إسبانيا: حلّ الدولتين مستحيل عندما تكون إحداهما ضحية إبادة جماعية