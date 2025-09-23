وزراء خارجية الدول الأوروبية: مستعدون لدعم علاج مرضى غزة في الضفة الغربية عبر تمويل أو كادر طبي أو معدات ونطالب “إسرائيل” بإعادة فتح الممر الطبي للضفة والقدس