الثلاثاء   
   23 09 2025   
   30 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:05
    وزير الخارجية الجزائري: الإجماع الدولي هو أبلغ رد على الاحتلال الإسرائيلي في ادعائه امتلاك حق نقض قيام الدولة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات تستهدف حي تل الهوا جنوبي غرب مدينة غزة

      وزير الخارجية الفرنسي: يجب ترجمة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى خطوات عملية وعلينا واجب وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط والوقت للسلام

      وزير الخارجية الإيطالي: الوضع في قطاع غزة كارثي ونرفض تهجير الفلسطينيين وندين العدوان الإسرائيلي على قطر

