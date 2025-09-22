الإثنين   
    وزارة الصحة في غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 61 شهيدا و220 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65344 شهيدًا و166795 إصابة منذ بدء العدوان على غزة

      مالطا تعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

      مصلحة الاقتصاد جنوباً: إعادة فتح مسلخ صيدا بعد التثبت من تنفيذه الشروط المطلوبة

