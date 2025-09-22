الإثنين   
   22 09 2025   
   29 ربيع الأول 1447   
   بيروت 11:48
    عاجل

    مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية القت قنبلة على بلدة البستان في القطاع الغربي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إعلام العدو يتحدث عن سقوط اصابات جراء اصابة دبابة بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة

      الحجار يستقبل قيادة قوى الأمن ويشدّد على تعزيز الأمن وحماية العسكريين

      نائب الرئيس السابق لجنوب السودان رياك مشار يمثل أمام المحكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية وخيانة

