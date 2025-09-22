الإثنين   
   22 09 2025   
   29 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر في مستشفيات غزة: 11 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 7 في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال يشن غارة في محيط مدرسة صفد شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

      طيران الاحتلال يشن غارة في محيط مدرسة صفد شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

      انقسام في فرنسا بشأن رفع العلم الفلسطيني على مباني البلديات

      انقسام في فرنسا بشأن رفع العلم الفلسطيني على مباني البلديات

      مصادر في الاسعاف والطوارئ في غزة: شهيدان بنيران مسيرة معادية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

      مصادر في الاسعاف والطوارئ في غزة: شهيدان بنيران مسيرة معادية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة