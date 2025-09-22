الوكالة الوطنية: تواصل الطائرات المسيّرة المعادية التحليق بشكل متواصل في أجواء منطقة مرجعيون منذ أيام وتسجّل تحليقًا كثيفًا على مدار الـ 24 ساعة من دون انقطاع