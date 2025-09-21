الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:34
    وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء بينهم 3 أطفال وإصابة شخصين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بنت جبيل في جنوب لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام: تحية لبريطانيا وكندا وأستراليا على اعترافها بدولة فلسطين

      الرئيس عون: لا “سلام” فوق دماء أطفالنا

      الرئيس عون من نيويورك: لا سلام فوق دماء أطفالنا

