الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيدا من بينهم 147طفلا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 440 شهيداً

      وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 440 شهيداً

      الاحتلال يتوغل إلى بلدات جديدة في القنيطرة ويعتقل شاباً

      الاحتلال يتوغل إلى بلدات جديدة في القنيطرة ويعتقل شاباً

      لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار تجتمع في الناقورة وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية

      لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار تجتمع في الناقورة وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية