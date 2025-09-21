“سرايا القدس-كتيبة جنين”: فجرنا أمس عبوة ناسفة موجّهة من نوع “سجيل 2” بناقلة جند عسكرية من نوع “نمر” واستهدفنا آليات العدو بزخات كثيفة من الرصاص في محور المسجد الكبير