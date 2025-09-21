الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    “الأونروا”: نحو 1.9 مليون شخص مشرد قسراً بغزة

      مواضيع ذات صلة

       الهلال الأحمر الفلسطيني: سقوط شهيد وإصابة 21 آخرين إثر قصف قوات الاحتلال على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

       الهلال الأحمر الفلسطيني: سقوط شهيد وإصابة 21 آخرين إثر قصف قوات الاحتلال على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلى 14 شهيداً، بينهم 9 في مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال منذ فجر اليوم إلى 14 شهيداً، بينهم 9 في مدينة غزة

      القسام تنشر صورة “وداعية” للأسرى… وتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والشعبية ضد حكومة نتنياهو

      القسام تنشر صورة “وداعية” للأسرى… وتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والشعبية ضد حكومة نتنياهو