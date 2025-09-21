الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي بالتزامن مع تفجير جيش الاحتلال مدرعة مفخخة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: النازحون يتجهون لجنوب غزة دون أماكن كافية أو أمان

      المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة: النازحون يتجهون لجنوب غزة دون أماكن كافية أو أمان

      وسائل إعلام إسرائيلية: “إسرائيل” طُردت من المعرض السياحي المركزي في إيطاليا وهو المعرض السياحي الأكبر في الدولة الأوروبية

      وسائل إعلام إسرائيلية: “إسرائيل” طُردت من المعرض السياحي المركزي في إيطاليا وهو المعرض السياحي الأكبر في الدولة الأوروبية

      سي إن إن عن الشرطة الأمريكية: مصابون في إطلاق نار بولاية نيو هامبشر واعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث

      سي إن إن عن الشرطة الأمريكية: مصابون في إطلاق نار بولاية نيو هامبشر واعتقال أحد المشتبه بهم في الحادث